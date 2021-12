Mit jedem Blatt ein Stück mehr Klimaschutz

Ketsch. Ehrenamtliche Helfer setzen die Altpapiersammlungen auf dem Bauhof auch im neuen Jahr fort.

Das angelieferte Altpapier wird dabei eigenständig aus dem Kofferraum ausgeladen. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen Anlieferern und Helfern „muss zwingend eingehalten werden“, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung und bitten um Verständnis, falls die Ablieferung des Altpapiers dadurch etwas länger als üblich dauern sollte.

2022 sollen regelmäßig am zweiten Samstag des Monats sauberes Altpapier und gefaltete Kartons angenommen werden. An anderen Tagen dürfen weder Papier noch Fremdmaterialien eingeworfen oder abgelegt werden. Die nächsten Termine für Papier und Karton sind Samstag, 15. Januar, da der Bauhof am 8. Januar noch geschlossen ist, und der 12. Februar. Im Januar organisieren die Pfadfinder Don Bosco die Sammlung, im Februar der Verein Sonnenernte.

Wer Interesse am Umweltverein hat, kann sich schriftlich per E-Mail an sonnenernte@web.de. wenden. Weitere Informationen über den Klimaschutzverein sind unter www.sonnenernte.hpage.de erhältlich.

Hintergrund der Sammlung, durch die der Klimaschutz vorangetrieben werden soll: Die globale mittlere Temperatur im November 2021 war die drittwärmste seit Beginn der Messungen 1880. In Afrika wurde der wärmste November beobachtet und in der Antarktis war die mit Eis bedeckte Meeresfläche die zweitkleinste in einem November gemessene Fläche seit 1979. zg