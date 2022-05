Mit neuem Ansatz

Ketsch. Die katholische Kirchengemeinde lädt zu einem Freiluft-Wortgottesdienste zum Mitmachen ein. Am Mittwoch, 1. Juni, 19 Uhr findet die Veranstaltung im Pfarrgarten St. Sebastian statt und setzt fort, was im vergangenen Jahr begonnen hat: Gottesdienste in alternativer Form unter freiem Himmel feiern und dabei die Natur genießen.

Das Liturgieteam der katholischen Kirchengemeinde möchte beginnend mit dem 1. Juni regelmäßig zu diesen besonders gestalteten Treffen einladen. „Lassen Sie uns den Bogen spannen von der biblischen Himmelfahrt Christi zum weltlich gefeierten Vatertag“, macht das Team neugierig. „Dazu ziehen wir mit Bollerwagen ein und lassen die biblisch-weltliche Feier mit Bier und alkoholfreien Getränken ausklingen.“ zg

