Mit Petition erfolgreich

Ketsch. Kreis- und Gemeinderat Günther Martin (Grüne) hat ein Schreiben vom Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments (EP) erhalten. Danach sei seine Petition (Nummer 0805/2021) nach Prüfung für zulässig erklärt worden. Martin trägt in der für Unterstützer offenen Petition vor, dass durch Flüsse wie den Rhein jährlich viel Abfall in die Nordsee befördert werde.

Dieses Problem ließe sich verhindern beziehungsweise beschränken, indem zum Beispiel durch Hochwasser angeschwemmter Abfall am Rheinufer gesammelt und entsorgt würde, bevor er die Nordsee erreicht. In diesem Zusammenhang prangert Günther Martin an, dass es versäumt worden sei, eine verpflichtende Regelung für die Abfallbeseitigung zu treffen und für die Abfallwirtschaft an Flüssen zuständige Stellen einzurichten.

Ungenügende Abfallwirtschaft

Es gebe zwar regionale Stellen, die Abfälle am Rheinufer entsorgten, dies erfolge jedoch auf freiwilliger Basis. Wegen dieser ungenügenden Abfallwirtschaft fordert Martin als Petent entsprechende Regelungen und beruft sich dabei auf die Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (Abfallrahmenrichtlinie).

Das EP nehme das Thema sehr ernst. Unter anderem habe sich das EP in seiner Entschließung vom 13. September 2018 zur europäischen Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft ((2018/2035(INI), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0352_DE.html) mit den Auswirkungen der Verschmutzung der Weltmeere auseinandergesetzt. Auf dieser Basis habe der Petitionsausschuss die Europäische Kommission ersucht, den Sachverhalt zu prüfen. Außerdem sei die Petition auch dem Umweltausschuss weitergeleitet worden, heißt es. zg/mab

