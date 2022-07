Mit Trélazé in Kontakt

Ketsch. Der Trélazér Bürgervertreter Hervé Vinsonneau und Gemeinderätin Brigitte Robin haben Monika und Henri Platini in Ketsch besucht, bevor sie in Urlaub weiterfuhren. Eine Gruppe des Freundeskreises verbrachte mit den beiden einen Abend im Biergarten. „Sie wollen so schnell wie möglich wiederkommen“, so die Platinis danach.

Die Partnerschaft zwischen Ketsch und Trélazé währt seit über zehn Jahren und hätte bereits eine Jubiläumsfeier verdient, die allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Zur Verabschiedung des Ehrenbürgers Jürgen Kappenstein war auch Lamine Naham, der Bürgermeister von Trélazé gekommen. zg