Mit viel Gefühl und Spaß

Ketsch. „Come let us sing“ – mit diesem und vielen weiteren, bekannten Gospels will der Chor Magic Gospel Voices in der Kirche St. Sebastian seine Stimmen im Rahmen der Konzertreihe 2022 der KulturKircheKetsch erklingen lassen. Am Sonntag, 22. Mai, um 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) gastiert der Chor in der Enderlegemeinde.

Der Name ist dabei Programm – Gospels – also mit Gefühl und Spaß, sicher intoniert mit Dynamik und schönem Klangbild spirituell den Kirchenraum verzücken mitsamt seinen Besuchern. Begleitet werden die Magic Gospel Voices des MGV Heiligenstein/Römerberg von ihrem Chorleiter Bernd Camin, der Pianist und Kirchenmusiker ist.

Eigens arrangiert

Viele Lieder arrangiert Bernd Camin, der sieben Semester Schulmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim studierte, für seinen Chor, der sich mit modernem Gesang vorwiegend geistlichem, englischem Liedgut widmet. Gegründet wurde der Chor im Jahr 2000 und Bernd Camin führt ihn von Beginn an. Neben englischsprachigen Gospels verfügen die Magic Gospel Voices auch über inspirierende Lieder in deutscher Sprache in ihrem Repertoire.

„In your arms“, „Shine Jesus shine“, Bless the Lord“, You raise me up“ – damit seien nur einige Lieder benannt, die zu hören sein werden. Dazu „Was gut ist“ von Clemens Bittlinger, um das versprochene deutsche Liedgut zu nennen. Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln und Maskenpflicht. zg