Mitgliederbefragung: Jugend und Vereinsleben wichtig

Ketsch. Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung des Vorstands des 1. Tischtennis-Clubs (TTC) Ketsch in den großen Saal des „Goldenen Lamms gefolgt. Zur Einstimmung gab es einen Sektempfang, bevor der Vorsitzende, Thomas Baro, seine Willkommensrede hielt und durch die Tagesordnung führte.

Der zweite Vorsitzende, Clemens Wollenweber, gab einen Überblick über die Betreuung der Sponsoren sowie der Beschaffung der neuen und ansprechenden Sportkleidung. Seine Abschlusspräsentation hielt Elias Hartmann als Sportwart Herren, da er aus beruflichen Gründen nicht mehr für eine Wiederwahl kandidierte. Die vergangene Runde war nach den Abgängen von Leistungsträgern sehr schwierig verlaufen und endete im Abstieg der Herren I aus der Verbandsliga und der dritten Herrenmannschaft aus der Bezirkslasse. Immerhin konnte sich das zweite Herrenteam in der Bezirksliga halten.

Die Gewählten Zweiter Vorsitzender: Clemens Wollenweber. Kassenwart: Christoph Pietrek; Sportwart Herren: Roman Nagurski. Vorsitzender des Vergnügungsausschusses: Udo Sturm; Materialwart: Karsten Blaschke; Kassenprüfer: Timo Cischinsky; Jugendleiter: Leonie Wilhelm, Marvin Martin; Jugendvertreterin: Lillie Sturm. zg

Dagegen konnte die im Vorjahr neu gewählten Damenwartinnen Anja Hauck und Leonie Sturm durchweg Erfreuliches berichten, denn die erste Damenmannschaft feierte den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga und die zweite konnte sich entgegen anderen Befürchtungen in der Verbandsklasse halten.

Ehrungen am 18. Mai

Auch die Jugendabteilung erfuhr in der zurückliegenden Runde eine Zäsur, da der langjährige Jugendwart, Fabian Roth, seinen Rückzug aus der Jugendarbeit angekündigt hatte. Hier war es dem Verein unter dem engagierten Einsatz des zweiten Vorsitzenden gelungen, mit allen Beteiligten ein neues Jugendkonzept zu erarbeiten und die anfallenden Arbeiten auf ein mehrköpfiges junges Team zu verteilen, damit die Förderung des Nachwuchses als tragende Säule des Vereins attraktiv weitergeführt werden kann, heißt es seitens des TTC.

Eine weitere Personalie konnten die Fachwarte mit Silvano Crescentini als B-Trainer vorstellen, der das systematische Training für Damen und Herren durchführen und insbesondere auch das Jugendtraining zusammen mit einer Gruppe aus Trainern und Hilfstrainern leiten wird. Darüber hinaus wird auch weiterhin Boris Pastler als Einzeltrainer für unsere leistungsorientierten Spieler zur Verfügung stehen. Sehr zur Freude aller Aktiven konnte im Januar erstmalig wieder eine Vereinsmeisterschaft mit reger Beteiligung durchgeführt werden. Die Sieger und Siegerinnen werden anlässlich der Saisonabschlussfeier am 18. Mai in der Grillhütte in Ketsch geehrt.

Kassenwart Christoph Pietrek vermeldete in seinem Finanzbericht einen geringen Überschuss zum Jahresende 2022. Zuvor hatten die Kassenprüfer Jürgen Slavik und der nicht mehr kandidierende Stefan Künzig die Kasse geprüft und eine einwandfreie Buchführung bestätigt. Am Ende des Berichtsteils bedankte sich der Vorsitzende bei den ausscheidenden Amtsträgern und der Gruppe aus Trainern im Namen des Vereins unter dem lauten Beifall der Anwesenden.

Der nächste Tagesordnungspunkt, die aus steuerlichen Gründen notwendig gewordene Satzungsänderung, war schnell erledigt. Dann folgte die von allen mit Spannung erwartete Vorstellung der Ergebnisse aus der Mitgliederbefragung zu den künftigen Schwerpunkten des TTC. Stellvertretend für das Vorstandsteam, das die Befragung in mehreren Workshops vorbereitet hatte, stellte, Roman Nagurski die Resultate vor: Die Mitglieder hatten bestätigt, dass die Jugendarbeit weiterhin zu den wichtigsten Aufgaben des Vereins gehört, um dessen Zukunft zu sichern. Aber auch die Förderung des Vereinslebens, eines gesunden Mixes aus Breiten- und Leistungssport und die Kommunikation dürfen nicht vernachlässigt werden.

Der zweite Vorsitzende versicherte, dass der Vorstand Maßnahmen erarbeiten wird, die dem Schwerpunkteprofil Rechnung tragen. Selbstredend werden die Mitglieder über den Fortschritt auf dem Laufenden gehalten. pip