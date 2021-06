Mobile Teams im Juli und August wieder vor Ort

Ketsch. Wie vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitgeteilt, können die kreiseigenen Mobilen Impfteams eine weitere Vor-Ort-Impfung in der Ketscher Rheinhalle anbieten - allerdings erst in einigen Wochen. Die Erstimpfung findet am Donnerstag, 15. Juli, und die Zweitimpfung am Donnerstag, 26. August, statt.

Da die Impfpriorisierung inzwischen aufgehoben wurde, besteht die Möglichkeit für eine Impfung nun für alle Ketscher Bürger im Alter ab 18 Jahren. Um eine möglichst hohe Impfdichte des Verwaltungsteams im Rathaus sowie dessen Außenstellen, unter anderem auch hinsichtlich des Kontakts mit der Bevölkerung, zu gewährleisten, möchte die Gemeindeverwaltung für diese Impftermine auch ihren Mitarbeitern ein Impfangebot machen.

Für alle Ketscher ab 18 Jahren

Die von der Kreisbehörde festgelegte Kapazität beträgt pro Termin 150 Impfungen mit einem mRNA-Impfstoff. Eine Anmeldung vor Ort am Impftag ist nicht möglich, da dies zu Warteschlangen führen würde, die aufgrund der geltenden Hygieneregelungen vermieden werden müssen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Die Anmeldung zur Impfung (nur für Personen ab 18 Jahren mit Erstwohnsitz in der Gemeinde Ketsch) erfolgt deshalb ausschließlich über die eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse: impfen@ketsch.de und kann ab Montag, 21. Juni, 18 Uhr, vorgenommen werden.

In der E-Mail müssen Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, telefonische Erreichbarkeit (Festnetz und/oder Mobil) sowie die E-Mail-Adresse für eine Rückmeldung angegeben werden. Diese Daten werden ausschließlich zur Koordinierung der Impfaktion gespeichert und danach gelöscht, so die Verwaltung. E-Mails, die vor dem 21. Juni oder am 21. Juni vor 18 Uhr eingehen, werden nicht berücksichtigt, heißt es in der Mitteilung.

Mit der Anmeldung per E-Mail und Festlegung eines Starttermins möchte die Gemeindeverwaltung allen Bürgern eine faire und unkomplizierte Möglichkeit der Bewerbung eröffnen, da sich die Anmeldung auf telefonischem Wege - nach den Erfahrungen des letztmaligen Vor-Ort-Impftermins - im Hinblick auf die Erreichbarkeit der annehmenden Stelle schwierig gestaltet.

Die Impftermine werden anhand der zeitlichen Reihenfolge der eingegangenen E-Mails und anhand der Kapazität vergeben. Jene Personen, bei denen die Anmeldung geklappt hat, erhalten so zeitnah wie möglich eine Rückmeldung per E-Mail mit den Uhrzeiten für die zwei Impfungen. Alle anderen Mailadressaten bekommen keine Rückmeldung, teilt die Verwaltung mit.

Anmeldung erst ab Montag, 21. Juni, 18 Uhr per E-Mail an impfen@ketsch.de

