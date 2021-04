Ketsch. Zugegeben: Es ist für viele eine ruhige Zeit – zu ruhig ohne Freunde treffen, Essen gehen, Veranstaltungen besuchen oder einfach nur mal shoppen, so wie man es gewohnt war. Und doch sind Auszeiten vom Alltag so wichtig: Ruhe tanken, sich auf das Wesentliche besinnen – auf die Gesundheit, die Schönheit der Natur. Und die ist in unserer Region wie hier am Ketscher Altrhein nun wirklich gegeben.

