Motorradfahrer nach Unfall in Ketsch leicht verletzt

Ketsch. In Folge eines Unfalls in Ketsch ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall an der Kreuzung von Hockenheimer Straße und Gutenbergstraße nachdem eine 30-jährige VW-Fahrerin die Vorfahrt des 59-jährigen Yamaha-Fahrers missachtet hatte.

Sie fuhr in die Kreuzung ein, woraufhin der Motorradfahrer so stark bremsen musste, dass seine seine Reifen wegrutschten und er zu Boden stürzte. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Da der 59-Jährige unter seinem Fahrzeug lag und sein Fuß eingeklemmt war, mussten aufmerksame Zeugen sein Motorrad anheben und ihm aufhelfen. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Der Motorradfahrer kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.