Motorradfahrerin in Ketsch von Auto angefahren

Ketsch. Bei einem Verkehrsunfall in Ketsch ist am Mittwochabend eine junge Motorradfahrerin in ein falsch fahrendes Auto gekracht und wurde dabei schwer verletzt. Die 30-jährige Autofahrerin war von der Brühler Landstraße nach links zum Klärwerk abgebogen und hatte die entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin übersehen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten beide Fahrzeuge miteinander und die Motorradfahrerin kam zu Fall.

Dabei erlitt die 25-Jährige eine schwere Handverletzung. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen.