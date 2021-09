Müll im Entenpfuhl sammeln

Ketsch. Die Bürgerinitiative „Rettet den Entenpfuhl“ veranstaltet am Samstag, 2. Oktober, eine Dreck-weg-Aktion im Entenpfuhl und lädt alle interessierten Bürger dazu ein. Sie wollen nicht nur den beliebten Wald und somit das Grundwasser schützen, sondern ihn auch pflegen, da es Menschen gibt, die achtlos Müll in die Natur werfen oder gar abladen, schreibt die BI in einer Pressemitteilung. Die Stadt Schwetzingen unterstützt mit Sammelausrüstung und dem Abtransport des gesammelten Mülls. Arbeitshandschuhe, falls vorhanden, bitte mitbringen.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz der Hundewiese am Heuweg in Ketsch. Von dort geht es gemeinsam zu Fuß zum gleich nebenan gelegenen Entenpfuhl. Das Ende der Aktion ist für 13 Uhr vorgesehen. Es gelten die allgemeinen Corona-Vorschriften. Weitere Informationen bei Heinz Eppel unter Telefon 06202/6 54 45 und E-Mail: vorstand@entenpfuhl.org. zg