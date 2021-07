Müll immer montags

Ketsch. Immer montags grüßt das Murmeltier in der Enderlegemeinde – auch in dieser Woche sind die Hinterlassenschaften an der Rheinhalle (wir berichteten) augenfällig. Der Müll an den öffentlichen Plätzen sorgt regelmäßig für Mehrarbeit für den Bauhof, weshalb der scheidende Bauamtsleiter Hans Keilbach darum bat, doch auf seine möglichen Hinterlassenschaften zu achten. Dass das nur ein frommer Wunsch ist, bestätigt unser Leserfoto. Es zeigt vielmehr, dass bald noch mehr Abfall zu erwarten ist, wenn etwa in Brühl die Fast-Food-Option wächst. mab

