Multimediale Kirche zum Weltgebetstag

Brühl/Ketsch. Zum Weltgebetstag am ersten Freitag im März bekommt das Multimediasystem „Mediaki“ in der Johanneskirche eine Sonderrolle zuerkannt: Ob kompletter Gottesdienst, ein Lied, den Segen oder das Eröffnungsgebet, alles ist am Freitag, 4. März, von 9 bis 19 Uhr zum Abspielen bereit.

Das Weltgebetstag-Komitee, dieses Mal aus England, Wales und Nordirland, hat das Thema „Zukunftsplan: Hoffnung“ gewählt, weshalb nicht zuletzt der Regenbogen, der in der Bibel Hoffnung symbolisiert, als farblicher Hintergrund gewählt werden kann. In der Kirche wird immer jemand da sein, der „Mediaki“ auf Wunsch erklärt. Es gibt ein Tütchen mit den Utensilien, die es braucht, um dem Thema zu folgen. Und wie es sich für Britannien gehört, ist die Tea Time verankert – so wird ein Teebeutel vom Shortbread flankiert.

Auch im ökumenischen Gottesdienst am Freitag, 4. März, im evangelischen Gemeindezentrum in Brühl können die Besucher ökumenisch Teil dieser weltweiten Gebetskette werden, teilt die Kirchengemeinde mit. mab/ras

