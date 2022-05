Mummert Vorsitzender

Ketsch. Die Freien Wähler haben sich bei der TSG versammelt, unter anderem auch, um Wahlen nachzuholen, die wegen der Corona-Pandemie liegen geblieben waren.

Vorsitzender Dieter Mummert begrüßte die Mitglieder und übergab das Wort Heino Völker, der über die Arbeit im Gemeinderat berichtete. Völker verlas auch den Kassenbericht, der geprüft durch die beiden Kassenprüfer Udo List und Dieter Götz für richtig erklärt wurde.

Ralf Buri wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, in seinem Amt als Kassenführer wurde außerdem Völker bestätigt, ehe die Mitglieder ihr Votum abgaben, damit Frank Müller als zweiter Beisitzer wirken kann. Sodann entschied die Versammlung per Wahl, dass Dieter Mummert an der Spitze der Freien Wähler bleibt. Schriftführerin ist Kerstin Hellmann, erster Beisitzer Heino Völker und erster Kassenprüfer Tarek Rehawi. zg

