Musestunden für Körper und Seele sehr wichtig

Ketsch. Mal in einem Liegestuhl in echter Urlaubsatmosphäre einen Gottesdienst erleben und danach noch einen leckeren Sommercocktail genießen? Das hörte sich für die rund 40 Besucher des ökumenischen Open-Air-Gottesdienstes im Pfarrgarten der katholischen Kirche St. Sebastian sehr verlockend an und war zweifelsohne etwas Außergewöhnliches.

„Wir finden diese Idee sehr gut und bei diesen schönen Sommertemperaturen ist man gerne draußen. Nun sind wir gespannt, was heute hier passiert“, freuen sich Sabine und Harald Rudel, die mit ihrem Sohn Lennart, der nun bald den Konfirmationsunterricht besucht, im Pfarrgarten ein schattiges Plätzchen gefunden haben.

Im Garten wurde ein kleiner Altar aufgebaut, der mit schönsten Sommerblumen dekoriert war – und zahlreiche Requisiten wie Luftmatratzen, Reisekoffer und Picknickdecken machten aus dem Pfarrgarten gewissermaßen eine kleine Urlaubs-oase.

„Probier’s mal mit Gemütlichkeit“

„Urlaub mit oder ohne Gott?“ – so lautete das Thema, unter welchem der Mitmach-Open-Air-Gottesdienst stand. Und so stellten sich die Kirchengemeinderäte Marianne Faulhaber und Maria Sauer nach der Begrüßung durch Roland Knüppel, der den Gottesdienst leitete, die Frage, was eigentlich alles ins Urlaubsgepäck gehöre und packten einen Koffer. Ob die Bibel mit hineingehöre? An dieser Frage setzte dann der evangelische Pfarrer Marcel Demal aus Brühl seine Predigt an und stimmte a capella das Lied „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch an.

Dass der Urlaub die Zeit wäre, um mal sprichwörtlich einen Gang runterzuschalten, um sich selbst und dem Organismus des Menschen Ruhezeiten zu geben, stellte er im Verlauf der Predigt fest. Und auch in der Bibel seien Abschnitte vorhanden, die zum Ausruhen anhielten, denn Bedürfnisse nach Ruhe und Erholung seien sehr wichtig, nicht zuletzt für den Glauben, bekräftigte der Theologe und ergänzte: „Wie Gott ist, kann man nur erleben und für diese Wahrnehmung braucht es Muse.“

„Sich der Weisheit widmen“

Mit dem Zitat aus der Bibel „Wer frei ist von Arbeit, der kann sich der Weisheit widmen“ lud er gedanklich dazu ein, bevorstehende Urlaubstage genau für diese Musestunden zu nutzen.

Musikalisch wurde der Gottesdienst von Dr. Ulrike Engelhardt an der Querflöte, von Claus Heim an der Gitarre und mit Gesang von Angela Karras und Claudia Wagner begleitet. Der Open Air-Gottesdienst entsprang derweil der Idee des Liturgieteams, zu dem seit 2019 auch der Pastoralreferent Fabian Frank gehört und dessen Zeit in der Seelsorgeeinheit in Brühl und Ketsch nun langsam zu Ende geht. So wurde der Abschluss des Gottesdiensts genutzt, um Fabian Frank, der in Kürze an zwei Berufsschulen in Karlsruhe im Einsatz sein wird, zu verabschieden.

An der eigens im Pfarrgarten aufgebauten „St. Sebasti Strandbar“ gab es später für alle Besucher erfrischende Sommercocktails und die Gelegenheit, interessante Gespräche zu führen und sich von dem scheidenden Pastoralreferenten zu verabschieden, der wie es Pfarrer Marcel Demal formulierte, „jetzt schon allen fehlt“.

