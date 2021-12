Museum erstrahlt nun weihnachtlich dekoriert

Ketsch. Alles sieht jetzt schön festlich aus: Der Heimat- und Kulturkreis hat einen Helfernachmittag unter strengen Hygienerichtlichen veranstaltet. Einzelne Gruppen von Mitgliedern haben den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Christbaum aufgestellt und weihnachtlich dekoriert.

Weiterhin machten einzelne Mitglieder den Garten winterfest. Außerdem wurde ein aus Holz gesägter Weihnachtsbaum, der von einem Mitglied grün angestrichen wurde, ebenfalls mit Lichtern versehen und am Holzgerätehaus aufgehängt. Mit einer Leiter wurde eine Buchstabenkette, die das Wort „Heimatmuseum“ ergibt, hoch oben am Gebäude angebracht.

Kinder malen Buchstaben aus

Die Buchstaben wurden von Kindern der Alten Schule in der Enderlegemeinde in der Hortbetreuung mit verschiedenen Farben ausgemalt. Die Kinder und deren Eltern können die Arbeiten am Außengelände besichtigen. Wie der Verein weiter mitteilt, ist die Öffnung des gesamten Bereichs frühestens im Frühjahr 2022 möglich, sofern die Corona-Pandemie dies zulasse. Erste Termine für Öffnungen stünden gleichwohl bereits. Die Vorbereitungen zum Programm liefen und es werde dann rechtzeitig bekannt gegeben. zg