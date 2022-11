Ketsch. Die Ron Prinz Kombo ist am Freitag, 18. November, um 20 Uhr Gast im Ferdinand-Schmid-Haus. Für das Konzert, das für Musik-Comedy im Kurpfalzdialekt steht, kostet der Eintritt 13 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse – die Eintrittskarten gibt es in der Gemeindebücherei.

Das Trio mit Dame begeistert mit „Dialekt mit Musik ämool onnerschd“ das Publikum heimischer Kleinkunstbühnen bereits seit geraumer Zeit. Alte Weisheiten, Sprüche und jede Menge an Vorurteilen werden – genial im Dialekt verpackt – mit den bekanntesten Melodien unserer Zeit verknüpft und lassen dadurch den maximalen Frohsinn im Saal entstehen, heißt es im Begleittext zum Auftritt.

Bezaubernde „Ulknudel“

Die bezaubernde „Ulknudel“ Anne Geser und ihre dreiköpfige Profikombo – das sind Schlagzeuger „Doktor“ Alex Irmler, das musikalische Multitalent Lothar Antoni und Gitarrist und Bandgründer Ron Mummert – trauen sich, die größten Welthits auf besondere Weise wiederzugeben, und klingen dabei richtig gut. Stets im Dialog mit dem Publikum nehmen sich die vielseitigen Musiker während des Programms selbst auf den Arm und hinterlassen bei allen Zuschauern eine tolle Stimmung. Wer die großen Hits der Musik einmal auf eine spezielle Weise hören und sich dabei amüsieren möchte, der ist bei der Ron Prinz Kombo bestens aufgehoben. zg