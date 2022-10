Musikalisches Lob Gottes erklingt in Ketsch

Ketsch. Derjenige, der am Montagabend in der Schwetzinger Straße unterwegs war, konnte bereits die Stimmen des Chores Cantiamo beim Vorbeigehen erahnen. Rund 50 Sänger des gemischten Gesangsensembles aus Ketsch hatten sich in der Sebastianskirche zur gemeinsamen Probe getroffen, denn nach langer Zeit steht unter dem Format „KulturKircheKetsch“ am Sonntag, 23. Oktober, ein Konzert unter der Leitung des Dirigenten Bernhard Sommer an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bevor am Samstag die Generalprobe stattfindet, wurde schon einmal die Choraufstellung in der Kirche vorgenommen und man spürte, dass die Sänger voller Vorfreude auf den gemeinsamen Auftritt sind. Die seit mehr als drei Jahrzehnten bestehende Formation Cantiamo, die Hobbysänger aus der Enderlegemeinde und der Umgebung vereint, ist eine echte gesangliche Institution in Ketsch. Mit dem Dirigenten Sommer hat der Chor nun einen sehr motivierten und ambitionierten Leiter gefunden.

„Wir haben bereits in der Pandemiezeit online geprobt und sind seit Mai mit der Vorbereitung auf dieses Konzert beschäftigt“, erklärt Silke Kraßnitzer, Vorsitzende des Vereins.

Mehr zum Thema Evangelische Kirche Bilder einer Ausstellung Mehr erfahren

Die Sänger im Alter von 20 bis 80 Jahren treffen sich wöchentlich zur gemeinsamen Probe in der Rheinhalle – wenn ein Konzert anstehe, seien zuvor natürlich mehr Proben angesagt. „Wir haben für das Konzert mit geistlicher Vokalmusik 16 Stücke vorbereitet, dabei singen die Sopranistin Anabelle Hund, der gesamte Chor Cantiamo. Insgesamt wird das Konzert etwa eine Stunde dauern“, ergänzt Kraßnitzer. Begleitet werden die Sänger von Walter Ast an der Orgel.

Passend zur dunkleren Jahreszeit

Auch für die Organisatoren der „KulturKircheKetsch“ ist der Auftritt des lokalen Chores ein Wunsch gewesen, wie sie in einer Mitteilung wissen lassen. Passend zum Beginn der dunkleren Jahreszeit leite man mit diesem geistlichen Konzert nun eine besinnlichere Phase ein. Die Sänger des Chores seine indes hochmotiviert, denn nach einem kleineren Auftritt in der Heiliggeistkirche in Heidelberg sei das bevorstehende Konzert nun der erste große gemeinsame Auftritt nach langer Zeit.

„Wir alle singen zwar als Hobby, jedoch mit viel Leidenschaft und Freude. Konzerte sind dabei natürlich immer ein Highlight und die Akustik in der Kirche ist ganz fantastisch. Die Vorfreude auf den Sonntag ist nun groß und wir sind dankbar für diese Gelegenheit“, versichert Kraßnitzer.

Wie der Name des Konzertes „Laudatio Dominum“ bereits verheißt, ranken sich die Texte der ge-sungenen Lieder um das Lob Gottes. Besonders interessant sei es, dass der Chor das Konzert mit dem „Laudatio Dominum“ von Knut Nystedt beginne, der im vergangen Jahrhundert (1915) geboren wurde und bis 2014 lebte, und als letztes Lied das „Laudatio Dominum“ von Wolfgang Amadeur Mozart präsentiert werde, der von 1756 bis 1791 lebte.

Einlass in die Ketscher Kirche ist am Konzerttag ist ab 18 Uhr. Das Musikereignis beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro an den Vorverkaufsstellen – Buch und Manufakturwaren und Kiosk Schmeisser – sowie an der Abendkasse. Für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre ist der Eintritt frei.

„Wir wünschen uns viele junge Menschen als Zuschauer und Zuhörer in der ,KulturKircheKetsch’ und machen dieses Angebot ganz bewusst. Es soll außerdem eine Entlastung für Familien darstellen, die auf diese Weise einen gemeinsamen Kunstgenuss erleben können“, lassen sich die Organisatoren zitieren.