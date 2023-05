Musikreise durch Südosten der USA

Ketsch. Ursprünglich lautete der Plan des Teams der Ketscher Gemeindebücherei schon im Jahr 2020, ein Konzert mit der Band „Hooked on Grass“ zu veranstalten. Doch dann machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung und alles musste abgesagt werden. Das Konzert ist aber nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben: Die Band mit Musikern aus Heidelberg, Mannheim und Dossenheim ist am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) Gast im Ferdinand-Schmid-Haus.

Ein Banjo, bluesige Melodielinien auf der Mandoline, dazu ein pulsierender Beat vom Kontrabass und mehrstimmiger Gesang, der die Seele berührt: Das sind die Zutaten des Bluegrass, eines Genres, das in den 1940er Jahren die traditionelle Musik in den amerikanischen Appalachen revolutionierte. Bill Monroe, der „Vater des Bluegrass“, kombinierte damals die Musik der schottisch-irischen Einwanderer mit Jazz, Blues- und Gospelelementen und schuf daraus einen neuen Sound, der bald überall auf der Welt enthusiastische Anhänger fand.

Auch die vier Musiker von „Hooked On Grass“ haben sich dieser Musik mit ganzem Herzen verschrieben und begeistern ihre Fans mit einem Programm aus traditionellem und modernem Bluegrass und Ausflügen in angrenzende Genres wie Oldtime und Americana. Das Publikum kann sich in die Wildnis der amerikanischen Appalachen entführen lassen und den Songs und Geschichten, die vom Leben der einfachen Leute erzählen, von Liebe und Leidenschaft, Hoffnung und Heimweh, Galgen und Gottesfurcht lauschen. zg