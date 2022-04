Mutmach-Stück mit vier Musikanten in Ketsch

Ketsch. Das Ferdinand-Schmid-Haus hat als Corona-Testzentrum ausgedient und so kann der Saal wieder für andere Zwecke genutzt werden: Am Dienstag, 26. April, spielt um 15 Uhr das Blinklichter Theater das Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Esel alt, der Hund fast blind, die Katze mag keine Mäuse essen, und auf den Hahn wartet der Kochtopf – „etwas Besseres als den Tod finden wir überall.“ Die vier schließen sich zusammen und wollen als Stadtmusikanten in Bremen ein neues Leben beginnen. Hungrig, matt und müde kommen sie des Nachts an ein Haus. Dort gibt es Speisen vom Allerfeinsten. Dort gibt es aber auch die Räuberbande. Das Märchen der Brüder Grimm über Außenseiter, die Freunde werden, neue Wege gehen und so ihr Glück finden, ist zeitgemäß inszeniert mit Schauspiel, sympathischen Stofftieren und einer Portion Lachen, informiert die Gemeindebücherei.

Natürlich komme das Mitspielen nicht zu kurz bei dem Mutmach-Stück für Menschen ab vier Jahren. Der Einritt kostet pro Person vier Euro – Karten gibt es ab sofort nur direkt in der Bücherei, eine Vorbestellung ist nicht möglich. Das Theaterstück eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Jüngere Kinder und Babys haben keinen Einlass, heißt es abschließend. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2