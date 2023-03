Nach Vorwürfen gegen Ketscher CDU: Keine Spur von Hinterzimmerpolitik

Ketsch. Das will sich die CDU-Gemeinderatsfraktion nicht gefallen lassen. Sie nimmt Stellung zu den in einem Leserbrief des früheren FDP-Ortsvorsitzenden und Ex-Bürgermeisterkandidaten Simon Schmeisser gemachten Vorwürfen, in denen sowohl Bürgermeister Timo Wangler wegen seiner Forderung nach mehr finanzieller Unterstützung vom Land kritisiert wird, als auch den politisch Verantwortlichen in der Gemeinde Fehler beim Umbau der Ketscher Neurottschule vorgeworfen wurden.

Fraktionssprecher Rainer Fuchs erinnert in seinem Schreiben daran: „Dass die Marion-Dönhoff-Realschule keine Gemeinschaftsschule wurde, ist keineswegs durch Hinterzimmerpolitik, wie Herr Schmeisser polemisiert, verhindert worden.“ Tatsächlich werde diese Schule in einem Schulverband von Brühl und Ketsch zu gleichen Teilen betrieben. Eine Umwandlung zu einer Gemeinschaftsschule hätte deshalb auch von beiden Gemeinden unterstützt werden müssen, sei aber von Brühler Seite abgelehnt worden. „Die Neurottschule war zu dieser Zeit Haupt- und Werkrealschule. Diese Schulform war durch den von der grünen Landesregierung beschlossenen Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung quasi nicht mehr zu halten. Die Schülerzahlen gingen rapide zurück“, schreibt Rainer Fuchs.

Nach Vorwürfen gegen Ketscher CDU: Entwicklung der Neurottschule keine Notlösung

Die Entwicklung der Neurottschule zur Gemeinschaftsschule sei somit keine Notlösung, sondern die einzige Möglichkeit gewesen, um in Ketsch eine weiterführende Schule zu erhalten. Mit allen damit verbundenen und notwendigen Um- und Neubaumaßnahmen. Und die Entscheidung dafür habe der Gemeinderat mit großer Mehrheit getroffen.

Die Schulbezirksgrenzen werden laut Fuchs jedes Jahr anhand der Anmeldungen neu festgelegt, um die Schüler in den beiden Grundschulen optimal zu verteilen und die Klassen bestmöglich auszulasten.

Dann geht Fuchs auf den Vorwurf der falschen Mittelverwendung ein: „Zur Realisierung unserer aktuellen Bauvorhaben sind Kreditaufnahmen notwendig. Aber wenn man sich anschaut, wohin ein Großteil dieses Geldes fließt, sind wir ganz schnell wieder bei der Betreuung unserer Kinder in Krippen, Kindertagesstätten sowie in Hort- und Kernzeiteinrichtungen, für die ausreichend Plätze geschaffen wurden und noch werden. Was haben die Investitionen der letzten Jahre mit gestiegenen Betreuungskosten zu tun? Bei Ersterem wurde viel Geld in unsere örtliche Infrastruktur investiert, Letzteres verursacht ein immer größer werdendes strukturelles Defizit zwischen Einnahmen und Ausgaben. Das wurde nicht nur von unserer Seite schon mehrfach angeprangert, auch der Städtetag hat diese offensichtliche Fehlentwicklung bereits angemahnt“, schreibt Fuchs.

Woher nun auch noch Schmeissers Erkenntnis komme, dass die Marion-Dönhoff-Realschule in ihrer Schulform ausgedient habe, erschließe sich der CDU nicht: „Auch diese Schule kann auf aktuell stabile Schülerzahlen verweisen und bietet meines Erachtens eine gute Alternative als weiterführende Schule.“

„Wenn Herr Schmeisser eine klare politische Agenda hätte, wie er sie von Bürgermeister und Gemeinderat einfordert, dann hätte er diese in seinem Bürgermeisterwahlkampf besser erklären müssen. Mit einem desolaten Wahlergebnis von 17 Stimmen, nicht Prozent, haben die Wählerinnen und Wähler ein eindeutiges Votum abgegeben, wie sie seine kommunalpolitische Kompetenz einschätzen“, so Rainer Fuchs abschließend in seiner Erklärung.