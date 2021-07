Nachwuchs folgt dem Motto – „Vertrau’ mir, ich bin da“

Ketsch. „Vertrau’ mir, ich bin da“ – das war das Motto der Erstkommunionvorbereitung in diesem Frühjahr. Der Satz stammt aus der Bibel von einer Begegnung von Petrus und Jesus. Petrus, der sich in Gefahr befindet, vertraut sich Jesus an. Corona-bedingt fand die Feier der Erstkommunion in der Kirche St. Sebastian nicht wie üblich nach Ostern statt, sondern dieses Jahr am dritten Juli-Wochenende.

Die Kinder haben sich in den letzten Wochen durch Gruppenstunden und in Gottesdiensten auf den Empfang des Heiligen Brotes vorbereitet, während des Lockdowns auch durch Onlineangebote. So konnten sie auch in der Zeit daheim vertrauen, dass Gott für sie da ist.

Folgende Kinder gingen zur Erstkommunion: Lucia Azzaro, Melanie Basti, Jolina Gredel, Ben Houschka, Kim Houschka, Lea Keller, Lewin Klefenz, Lea-Sophie Lautersbach, Xenia Mayer, Karol Ostolksi, Amely Rahn, Lukas Ullrich, Melissa Zahn, Lennart Arnold, Paulina Becker, Nele Bucher, Vincent Elischer, Nils Harant, Tom Heim, Johann Jörger, Emily Krupp, Jakob Mehr, Max Montag, Mia Montag, Alina Petri, Philipp Rohrer, Lara Schenk, Julia Schwarzmeier, Gianluca Uscioletti, Lara Vowinkel, Pius Werne und Gino Wojatschek. zg/mab