Närrisches Ketsch im Kino zu sehen

Ketsch. Die Fasnacht fällt Corona-bedingt erneut aus. Deshalb bringt das Central das närrische Ketsch ins Kino: Während der Kampagne 2017/2018 feierte die KG Narrhalla ihr 66-jähriges Bestehen. Diese Jubiläumskampagne haben Gabriele und Hansdieter Gehres filmisch begleitet. Die entstandene Dokumentation zeigt in 111 Minuten in elf Kapiteln die wichtigsten Stationen dieses Ereignisses.

Die Vorstellung am Sonntag, 27. Februar, 11.11 Uhr, ist bereits ausverkauft. Für die Zusatzaufführungen am Sonntag, 27. Februar, 14.11 Uhr, und am Montag, 28. Februar, 19.30 Uhr, gibt es noch kostenlose Karten an der Kinokasse oder bei Buch & Manufakturwaren. zg

