Naturschutz und Landwirtschaft kooperativ

Ketsch/Schwetzingen. „An diesen kleinen Rissen im Sand erkennt man: Da kommt der Spargel raus“, erklärt Bio-Spargelbäuerin Heike Gress auf ihrem Spargelacker dem Landtagsabgeordneten der Grünen, Dr. Andre Baumann, bei seinem Besuch. Dann heißt es, mit der linken Hand den Sand aufgraben und den Spargelspross freilegen und den Spargel abstechen – wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Landtagsabgeordnete ist mit der Ketscher Landwirtin zum Spargelstechen verabredet. Gemeinsam gehen sie durch die Reihen des Spargelackers in der Schwetzinger Hardt, ernten und sprechen dabei über die große Agrarpolitik und die Situation der Landwirtschaft in der Region.

Andre Baumann und Heike Gress auf dem Acker des Biohof Forst. © Baumann

„Wir betreiben den einzigen Biospargelhof in der Region“, sagt Gress. „Ganz ohne Pflanzenschutz und Mineraldünger bauen wir seit 22 Jahren Spargel auf Schwetzinger Gemarkung an. „Und auf Plastikfolie auf unseren Flächen verzichten wir natürlich auch.“ Die Spargelbäuerin berichtet, dass weniger Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger einen geringeren Spargelertrag erbrächten. Gress zeigt Baumann auf dem Smartphone Fotos von grün überzogenen Spargeläckern. „Aber statt die Ackerflächen mit einem Herbizid einfach abzuspritzen, habe ich von Hand auf den Ackerflächen die Unkräuter mit der Hacke bekämpft. Reihe für Reihe. Das war eine fürchterliche Plackerei. Aber ich habe das gleiche Ergebnis erzielt: Der Spargel kann wachsen“, berichtet Gress lachend.

Streit muss aufhören

Baumann dankt Gress für dieses Engagement. „Wir brauchen eine gute Zukunft für bäuerliche Landwirtschaft im Land und auch bei uns in der Region, am besten mit einer regionalen Vermarktung wie bei euch.“ Der Abgeordnete der Grünen spricht von den aktuellen Entwicklungen der EU-Agrarpolitik und den Zielen der Landwirtschaftspolitik im Land. „Uns ist wichtig, dass der jahrzehntelange Streit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz aufhört. Wir sitzen alle in einem Boot.“ Er berichtet, dass er sich darum auch persönlich für eine Weiterentwicklung des Volksbegehrens „Rettet die Biene“ eingesetzt habe. Ziel sei es, gemeinsam mit der Landwirtschaft das Insektensterben zu bekämpfen. „Wichtig ist mir ein kooperatives Miteinander von Landwirtschaft und Naturschutz. Ich habe von der Konfrontation die Nase voll.“ zg