Geschäftsleben - Neue Apotheke spendet 1000 Euro an die Ketscher Schulen / Seit 30 Jahren in der Eppelheimer Straße Neue Apotheke spendet 1000 Euro an die Ketscher Schulen

Apothekerin Beate Decker-Schooß – hier mit Thomas Groß aus Ketsch – berät seit 30 Jahren ihre Kunden. © Scholl