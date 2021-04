Neue Entdeckung wirft Fragen auf!

Ketsch. Droht der Rheinschifffahrt und Spaziergängern Gefahr durch urzeitliche Wesen? Am Gestade der Rheininsel Ketsch entdeckt und im Bild dokumentiert von Gerd Scherer, sieht man hier – ja, was eigentlich? Man kann sicher eine entfernte Ähnlichkeit zu einem Bären feststellen, doch was sollte diesen Urzeitbären auf die Rheininsel gelockt haben?

Womöglich gab es hier ja ein besonders großes Aufkommen vorsintflutlicher Fische und das Wesen war auf Nahrungssuche.

Doch da gäbe es natürlich auch noch das andere große Thema in der Tierwelt, den Paarungswillen. Wenn es das Ziel des urzeitlichen Wesens war, einen Partner zu finden, so hat es auf diesen wohl sehr lange warten müssen, so hölzern, wie es inzwischen in Erscheinung tritt. Außerdem stellte sich dann die Frage: Wo steckt der prähistorische Nachwuchs?

Dass von dem eigentümlichen Tier heutzutage noch Gefahr ausgeht, lässt sich jedoch bezweifeln, schließlich steht es doch sehr statisch da. Bild: Scherer

