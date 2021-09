Noch sind die Handwerker vor allem im Außenbereich mit den letzten Arbeiten beschäftigt, doch ab kommendem Montag werden an dieser Stelle bis zu 90 Kinder toben: Die neue Kindertagesstätte (Kita) in der Gartenstraße 33 ist am Donnerstagnachmittag offiziell eingeweiht worden.

Direkt an der Parkfläche hinter der kleinen Turnhalle der Neurottschule gelegen, bietet sich von vielen Räumen

