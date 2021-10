Der informelle Austausch der Vereine im Clubhaus der TSG ging in die nächste Runde. Vertreter der TSG, der Spvgg, der Tanzfreunde und des Tennisclubs nutzten die Gelegenheit zu einem Treffen. Obwohl diesmal weniger Vereine mit am Tisch saßen, zeigten sich die Initiatoren optimistisch, denn man kann auf ein Highlight in 2021 zurückblicken: „Der Enderlezehnkampf war rundum eine gelungene Aktion.

...