Neue Orgelstücke und Texte in Mediaki eingepflegt

Ketsch. Seit dem Frühjahr ist die evangelische Johanneskirche täglich geöffnet und bietet mit Mediaki ein attraktives Angebot zum Besuch der Kirche. Über einen Computerbildschirm am Eingang können Farbstimmungen, Musik und Textbeiträge ausgewählt werden. Die Besucher können auf diese Weise eine individuelle Zeit der Ruhe und der Besinnung in der Kirche verbringen.

In regelmäßigen Abständen werden neue Inhalte auf das System aufgespielt. Vor Kurzem wurden Besinnungstexte, die das Herbstthema „Dankbarkeit“ und „Erntedank“ behandeln, bereitgestellt. Außerdem sind einige weitere Orgelstücke bei der Musikauswahl zu finden. Die neuen Orgelstücke wurden von der Ketscher Organistin Tamara Ibragimova an der Heintzorgel in der Johanneskirche gespielt und aufgezeichnet.

Mit Lichtstimmung kombiniert

Dazu wurde die Kirche kurzzeitig zum Tonstudio umfunktioniert. Gabriel Noeske, Pfarrerssohn und manchmal Aushilfs-Kirchendiener, bediente das Aufnahmegerät und steuerte die Aufnahmen aus. Jedes Musikstück ist mit einer eigenen Lichtstimmung kombiniert. Die Musikstücke, Lieder und Textbeiträge können täglich zwischen 9.30 und 18.30 Uhr in der geöffneten Kirche angehört werden. zg