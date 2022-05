Neue Paddelboote für Nachwuchs des Ketscher Wassersportclubs

Ketsch. Vorsitzender Thomas Leiser führte in seinem Bericht in der Bootshausgaststätte aus, dass im vergangenen Jahr alle Aktivitäten des Wassersportclubs unter den Bedingungen der Corona-Verordnung stattgefunden hätten – so habe das Bootshausfest abgesagt werden müssen. In diesem Jahr findet es am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juli, wieder statt, teilte Leiser bei der Hauptversammlung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gewählten Vorsitzende: Thomas Leiser, Abteilungsleiter Kanu: Marco Szelk, Öffentlichkeitsarbeit: Volker Moessinger, Baulichkeiten: Karl-Heinz Herrmann, Abteilungsleiter Jugend: Luis Salamon, Beisitzer Wildwasser: Dr. Alexander Ader, Beisitzerin Slalom: Charlotte Bopp, 2. Kassenrevisorin: Antje Riesenberg. zg

Der WSC-Vorsitzende bedankte sich bei den Trainern, Eltern, Helfern, Spendern und Sponsoren für die nicht selbstverständige Unterstützung. Die Wirtin der Bootshausgaststätte, Maria Piechotta, erhielt für die seit zehn Jahren umsichtige und erfolgreiche Führung der Gaststätte einen Blumenstrauß. Besonders hob er die Spende von drei Booten für die Jugend durch Dr. Alexander Ader hervor – eine Impfaktion im Bootshaus galt als Basis hierfür (wir berichteten).

In den Berichten der Abteilungsleiter ging es sowohl um die sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkte als auch um Zahlen und Fakten. Einen Überblick zu den Aktivitäten des Vereins gibt die jährlich erscheinende Vereinszeitschrift „Der Watschel“ oder die Homepage unter www.wsc-ketsch.de. Interessenten könnten sich über die Ansprechpartner und die Trainingszeiten der Jugend, die immer dienstags und donnerstags ab 17.30 Uhr stattfinden, informieren. Für interessierte Erwachsene führt der Verein ein Erwachsenentraining immer mittwochs ab 17.45 Uhr auf dem Altrhein beim Bootshaus durch – nicht zwingend würden dabei Paddelkenntnisse vorausgesetzt, hieß es. Außerdem biete der Verein auch das Paddeln mit einem SUP (Stand-Up-Paddling) an.

Nach dem Bericht der Kassenrevisoren wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Die Neuwahlen (siehe Infobox) wurden in großer Harmonie durchgeführt. Alter und neuer Vorsitzender ist Thomas Leiser – neu zum Vorstand gehören Luis Salamon, Antje Riesenberg, Dr. Alexander Ader und Charlotte Bopp.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ursula Klaus mit Wanderpokal

Einen weiteren Höhepunkt stellten die Ehrungen dar. Ursula Klaus erhielt den Wanderpokal für die meistgepaddelten Kilometer der Damen und Dieter Klaus den Wanderpokal für die meistgepaddelten Kilometer der Herren. Der WSC hat das Glück langjährige treue Mitglieder in seinen Reihen zu haben (siehe Infobox die Geehrten).

Die Ehrenmitgliedschaft erhielten Jürgen Ochs, Bruno und Ralf Rafflewski, Annelore Pfeiffer sowie Johannes Schilling. Und mit einem Ausblick auf das Vereinsanpaddeln beendete Thomas Leiser die Versammlung. moe