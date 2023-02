Neue Pauke vereinfacht Proben

Ketsch. Die Pauke ist eine Kesseltrommel und gehört zu der Gruppe der sogenannten Membranophone. Die Besonderheit: Im Gegensatz zu anderen Trommeln sind Pauken mit einem speziellen Mechanismus ausgestattet, so dass die Spannung des Fells variiert werden kann. Dadurch ist es möglich, eine Pauke nicht nur auf einen bestimmten Ton zu stimmen, sondern die Tonhöhe zu verändern, also die Pauke schnell „umzustimmen“.

Der Musikverein 1929 Ketsch verfügt schon seit vielen Jahren über zwei sehr gute Konzert-Pauken, die häufig im Einsatz sind. Für viele Werke reichen zwei solcher Instrumente aus, aber es kann durchaus vorkommen, dass für ein Werk auch drei oder sogar vier Pauken benötigt werden. In diesen Fällen hat der Musikverein das zusätzlich benötigte Instrument bisher meist bei befreundeten Musikvereinen oder Musikschulen ausgeliehen.

Nina Zorn, stellvertretende Vorsitzende der MV 1929.

Neben dem damit einhergehenden Organisations- und Transportaufwand, ist ein weiteres Problem, dass das Instrument möglicherweise nicht immer in allen Proben zur Verfügung steht. Schließlich probt der Musikverein 1929 für seine Konzerte über mehrere Monate, und die ausleihenden Vereine können das Instrument oft nicht so lange entbehren, da sie es selbst für ihre Proben und Konzerte benötigen.

Die stellvertretende Vorsitzende Nina Zorn (kleines Bild), die im Musikverein neben der Posaune seit vielen Jahren auch das Schlagzeug spielt, hat nunmehr die Initiative ergriffen und sich für die Anschaffung einer eigenen dritten Konzert-Pauke eingesetzt. Ein solcher Instrumentenkauf ist eine größere Investition, denn eine einzelne Konzert-Pauke kostet etwa 2000 Euro.

Beim Frühjahrskonzert zu hören

Aber Nina Zorn konnte neben den anderen Vorstandskollegen insbesondere auch Schatzmeister Wolfgang Wimmer davon überzeugen, dass diese Anschaffung langfristig gesehen sinnvoll ist und Vorteile für den Musikverein bietet. Die neue Konzert-Pauke wird daher bereits beim anstehenden Frühjahrskonzert in der Rheinhalle am Sonntag, 26. März, ab 17 Uhr erstmals bei einem öffentlichen Auftritt zum Einsatz kommen.

Die Anschaffung einer dritten Pauke ist aber auch eine besondere Herausforderung für Clemens Dortelmann. Musikalisch hat der Tubist Dortelmann mit der Konzert-Pauke direkt zwar nicht so viel zu tun. Allerdings sorgt Dortelmann beim Musikverein 1929 mit seinem genauen Blick für die noch so kleinste Lücke dafür, dass in den recht begrenzten Räumlichkeiten des Musikvereins in der Rheinhalle alles seinen Platz findet und dort gut und sicher verstaut ist.

Für die zusätzliche dritte Pauke stehen hier noch einige Umräumarbeiten an, bis das Instrument seinen Platz gefunden haben wird, an dem es dauerhaft untergebracht werden kann. Dabei muss es natürlich auch leicht greifbar sein, denn schließlich sollen die Pauken ja bei den Proben regelmäßig zum Einsatz kommen können. as

Info: Weitere Infos rund um Verein gibt es unter www.musikverein1929ketsch.de