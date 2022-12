Neue Workshops

Ketsch. Für die neuen Workshops bei der TSG, die nach dem Jahreswechsel losgehen, kann man sich jetzt anmelden: Faszien-Yoga am Vormittag etwa startet am Montag, 16. Januar, und dauert über zehn Einheiten immer montags, von 11.15 bis 12.15 Uhr in der TSG-Halle, Waldsportplatz 4, an.

Zumba heißt es immer mittwochs, ab 11. Januar, wobei die zehn Einheiten jeweils von 20 bis 21 Uhr sowie 21 bis 22 Uhr in der Rheinhalle in Ketsch, über die Bühne gehen. Zeit für Pilates ist dienstags, mit Start am 28. Februar und die zehn Einheiten dauern jeweils von 20.30 bis 21.30 Uhr an. Übungsort ist die TSG-Halle.

Alle Kurse werden von qualifizierten Übungsleitern geleitet. Weitere Information gibt es online unter www.tsg-ketsch.de. Dort sind überdies die Anmeldeformulare für die Kurse zu finden. zg