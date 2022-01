Neue Workshops für Boogie

Ketsch. Tanzen in dieser schwierigen Zeit – geht das überhaupt? „Na klar“, antworten die Tanzfreunde in der Enderlegemeinde: Sie bieten einen 170 Quadratmeter großen Raum mit effektiver Querbelüftung an, in dem die Tanzpaare genügend Platz finden, um unter Einhaltung aller Corona-Regeln, derzeit 2Gplus, entspannt und ohne Maske Boogie tanzen zu können, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings findet dabei kein Tanzpartnerwechsel statt.

Der Boogie – oder auch Boogie-Woogie – gehört zur Familie der Swing-Tänze. Er entstand in den 1920er Jahren in den USA aus dem East Coast Swing. Die Verwendung der Bezeichnung Boogie-Woogie für den Tanz bleibt allerdings auf Europa beschränkt.

Im Workshop für Anfänger lernen die Teilnehmer schöne, leicht zu tanzende Figuren im 6er-Grundschritt. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Mit Beginn am Sonntag, 13. Februar, geht es regelmäßig sonntags bis 3. April sechsmal jeweils von 11.45 bis 13.15 Uhr in der Alten Schulturnhalle, Schulstraße 49/Ecke Werderstraße, auf die Tanzfläche.

Als Paar anmelden

Wer als Fortgeschrittener den 6er- und 8er-Grundschritt beherrscht, seine Kenntnisse auffrischen und interessante neue Figuren tanzen möchte, kann sich für einen Workshop – ab 13. Februar sechsmal sonntags jeweils von 10 bis 11.30 Uhr ebenfalls in der Alte Schulturnhalle – anmelden.

Für die Anmeldung, die nur paarweise möglich ist, und weitere Auskünfte können sich Interessierte an das Trainerpaar Burkhard und Petra Meyer unter Telefon 06202/69 27 70, schriftlich per E-Mail an die Adresse petra.meyer@tanzfreunde-ketsch.de oder online unter www.tanzfreunde-ketsch.de wenden. zg