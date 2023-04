Neue Yogaeinheit

Ketsch. Neue Kurseinheiten beginnen bei der TSG Ketsch. Beim Faszienyoga am Vormittag ist der Start der neuen Einheit am Montag, 17. April vorgesehen.

„Tun Sie etwas für sich und Ihre Gesundheit und melden sich heute noch beim nächsten Kurs Faszienyoga an“, fordern die verantwortlichen TSG-Sportler auf. Immer montags, ab 17. April, werden die zehn Einheiten, jeweils von 11.15 bis 12.15 Uhr in der TSG-Halle, Waldsportplatz 4, absolviert.

In Sachen Zumba hat sich die TSG mit mit der neuen Trainerin Ingrid Zeledón Chavarria Expertise geholt – hier gehen die neuen Einheiten am Mittwoch, 19. April, los: Zehn Einheiten, jeweils von 20 bis 21 Uhr und 21 bis 22 Uhr in der TSG-Halle.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.tsg-ketsch.de. Dort finden Interessierte die Anmeldeformulare oder Ansprechpartner. zg