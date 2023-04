Neuer Gesundheitskurs in Ketsch: „FitMix“ mobilsiert

Ketsch. Die TSG Ketsch bietet ein neues Angebot im Bereich Gesundheitssport: „FitMix – von Kopf bis Fuß“: In diesem Kurs wird der ganze Körper mobilisiert und sanft gekräftigt. Es wird an den wichtigsten motorischen Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht gearbeitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Los geht’s am Mittwoch, 19. April, von 14.30 bis 15.30 Uhr und dann jeweils mittwochs zur gleichen Uhrzeit in der TSG-Halle, Am Waldsportplatz 4 in Ketsch. Der Kurs ist geeignet für Frauen und Männer. Es sind keine sportlichen Vorkenntnisse nötig. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Die Kursgebühr kann über die Krankenkasse (Verordnung 56) abgerechnet oder quartalsweise selbst gezahlt werden. Vereinsmitglieder erhalten Ermäßigung.

Anmeldung und weitere Information gibt es unter Telefon 06202/6 25 25 oder per E-Mail an info@tsg-ketsch.de sowie persönlich während der Öffnungszeiten der TSG-Geschäftsstelle, dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie 18 bis 20 Uhr.