Neuer Rutschenturm für Kita in Ketsch: Wo ein Wille, da ein Weg

Die Kassen der Budgets für zusätzliche Spielgeräte waren seitens der Gemeinde in den vergangenen Jahren mindestens genauso leer wie der große Platz vor der neuen Mehrzweckhalle im Garten der kommunalen Kindertagesstätte „Villa Sonnenschein“. Doch dabei sollte es nicht bleiben, war man sich in der seit zehn Jahren unter der Leitung von Nimonh Kaiser-Patthavong bestehenden Einrichtung in der

...