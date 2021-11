Neurottschule in Ketsch bei Infoabend persönlich kennenlernen

Ketsch. Auch im kommenden Schuljahr 2022/23 bietet die Neurott-Gemeinschaftsschule Fünftklässlern aus Ketsch, Brühl und Umgebung ein wohnortnahes Bildungsangebot auf allen Niveaustufen an. Die breite Palette an Möglichkeiten und ihr Konzept als Gemeinschaftsschule stellt die Bildungseinrichtung am Donnerstag, 2. Dezember, ab 19 Uhr bei einem Informationsabend vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei sollen auch persönliche Gespräche möglich sein, wobei die coronabedingten Hygienevorschriften beachtet werden, heißt es in der Einladung. Eltern erhalten zunächst Informationen durch den Schulleiter in der neuen Mensa – hier ist auch eine Belüftungsanlage vorhanden.

Danach besteht die Möglichkeit zu einem persönlichen Austausch mit Lehrkräften in kleinen Gruppen. Eltern können Unterrichtsmaterialien sowie einen Stundenplan einsehen, erhalten weitere Informationen und können Fragen stellen. Außerdem können sie einen Blick in eines der Lernbüros werfen. Je nach aktueller Corona-Lage erfolgt eine 2G- oder 3G-Prüfung, teilt die Schulleitung mit. Teilnehmern müssen außerdem während der Veranstaltung eine medizinische Maske tragen.

Für Freitag, 14. Januar 2022, ist schließlich von 16 Uhr bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür geplant.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Drei individuelle Niveaustufen

Die Neurottschule zeichnet sich durch mehrere Schwerpunkte ihrer „Lernkultur“ aus: So gibt es ein individuelles Lernen auf drei Niveaustufen, eine Lernbegleitung durch Coaching, ganzheitliches und kooperatives Lernen im Projektunterricht, Talententfaltung beim kulturellen Lernen, ein Erleben der Gemeinschaft in persönlicher Atmosphäre sowie ein rhythmisierter Ganztagsbetrieb an drei Tagen, heißt es in der Einladung. zg