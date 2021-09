Nikolas Martin kann in Grünen-Fraktion nachrücken

Ketsch. Der Gemeinderat hat einstimmig den Weg frei gemacht, damit die Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen wieder vollständig werden kann. Als Nachfolger für Bernd Kraus, der aus gesundheitlichen Gründen aus dem Rat ausschied (wir berichteten), wird Nikolas Martin als Ersatzperson nachrücken.

Nach dem Wahlergebnis bei der Gemeinderatswahl im Mai 2019 wäre Anja Lehmer erste Ersatzperson für Bernd Kraus gewesen. Doch sie war bereits zum 30. April 2020 bei der Partei Bündnis 90/Die Grünen ausgetreten und machte den Umstand als wichtigen Grund zur Ablehnung des Ehrenamtes geltend. Die Verpflichtung von Nikolas Martin, Sohn von Gemeinderat Günther Martin, ist für den öffentlichen Teil der Ratssitzung am 25. Oktober vorgesehen.

Die Bürgervertreter beschlossen fernen den Bebauungsplanentwurf mit örtlichen Bauvorschriften „Ortskern -Teilbereich B, 1. Änderung“ als Satzung. Somit können die Eigentümer des Anwesens Schwetzinger Straße 32 eine ergänzende Bebauung mit einem Wohnhaus im rückwärtigen Bereich realisieren – eine Maßnahme der Innenentwicklung, wie es alle Fraktionen und Chris Brocke (FDP) in ihren Stellungnahmen als gewinnbringend hervorhoben. Planungsrechtlich befand sich die Fläche im Geltungsbereich aus dem Jahr 2008.

Gemäß dem Grundsatzbeschluss des Rates von 2006 ist über die Annahme von Spenden bis 1000 Euro einmal jährlich zu entscheiden. Spenden, die darüberliegen, müssen zeitnah beschlossen werden. Also nahm der Rat einstimmig Spenden in Höhe von knapp 3000 Euro an, die von Juli bis Ende August eingegangen waren. Die Villa Sonnenschein und die Feuerwehr wurden von den Spendern bedacht. mab

