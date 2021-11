Nikolaus kommt auf Bestellung

Ketsch. Die Schwetzinger Nikolaus-Gruppe wird in diesem Jahr wieder fast wie gewohnt vor Corona am Montag, 6. Dezember, gegen eine Spende auch zu den Familien in Ketsch kommen – mit wenigen Änderungen aufgrund der Pandemielage. So werden Nikolaus und Knecht Ruprecht nicht in die Wohnungen und Häuser gehen, sondern die Kinder draußen treffen – vor dem Eingang, im Hof oder Garten, vor den Fenstern oder Balkonen. Es werden im Zeitraum von 16:20 bis 20 Uhr Termine ausgemacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anmeldung über www.tv1864.de /nikolaus oder telefonisch zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle des TV Schwetzingen (montags, mittwochs und freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 18 bis 19 Uhr). zg