Noch jede Menge Impftermine frei

Ketsch. Ganz gleich, ob eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung gewünscht ist, am Samstag, 29. Januar, von 10 bis 16 Uhr besteht in der Rheinhalle Gelegenheit dazu. Mobiles Impfteam des Kreises, DRK-Ortsverein und Gemeinde halten insgesamt 90 Dosen eines mRNA-Impfstoffs oder Johnson & Johnson vor. Das Angebot war zunächst nur für Ketscher ab zwölf Jahren gedacht – nun kann sich jeder einen Termin sichern. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an impfen@ketsch.de. Bis zum Montagmorgen dieser Woche waren 34 Plätze belegt.

Auch am Sonntag, 30. Januar, wird geimpft wenn der DRK-Ortsverein unter der Leitung der Praxis Ader mit Hilfe der Gemeinde eine Aktion (250 Impfdosen des mRNA-Impfstoffes Moderna) für Menschen ab 18 Jahren in der Rheinhalle durchführen. Los geht es um 9 Uhr bis etwa 16 Uhr, wenn die Dosen verbraucht sind. Es sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Personalausweis, Impfpass und Gesundheitskarte sind mitzubringen. mab

