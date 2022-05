Ketsch. Prävention und Rehabilitation sind zwei Begriffe, die die TSG in ihrem Sportangebot betont: Wer im Alter lange fit bleiben und seinen Alltag allein meistern will – selbst bei körperlichen Einschränkungen – ist in den Präventionskursen ebenso gut aufgehoben wie Menschen, die eine schwere Erkrankung hinter sich oder eine niederschmetternde Diagnose bekommen haben. Die TSG bietet eigens Reha-Kurse an.

Für jeden ist sicher etwas dabei: Bei der Hockergymnastik – Übungen im Sitzen – ohne Bodengymnastik finden sich die Teilnehmer mittwochs, 9.15 bis 10.15 Uhr, in der TSG-Halle ein. Sturzprophylaxe – durch eine starke Muskulatur werden Stürze vermieden oder abgemildert – steht dort am Freitag, 9 bis 10 Uhr, auf dem Plan. Die Wirbelsäulengymnastik (freitags, 10 bis 11 Uhr, TSG-Halle, dienstags, 10.15 bis 11.15 Uhr, Halle Schulstraße 49/Ecke Werderstraße) beugt Rückenschmerzen vor.

Die Muskeln aufbauen

Wenn die Knochen schwächer werden, ist der Aufbau der Muskulatur umso wichtiger – Osteoporosegymnastik ist dienstags, 9 bis 10 Uhr, in der Halle Schulstraße 49/Ecke Werderstraße und freitags, 8 bis 9 Uhr, in der TSG-Halle. Herzsport – bei diesen Kursen ist immer ein Arzt anwesend – findet mittwochs, 10.30 bis 11.30 Uhr, und donnerstags, 20 bis 21 Uhr (jeweils TSG-Halle), statt. Die Diabetikergruppe trifft sich donnerstags, 10.45 bis 11.45 Uhr (TSG-Halle), der „Onko-Kurs“ – Sport mit und nach Krebs – wird freitags , 11.30 bis 12.30 Uhr (TSG-Halle), gehalten.

Die Gesundheitskurse – ein Einstieg ist jederzeit möglich, in allen Gruppen sind noch Plätze frei – sind für alle Altersgruppen geeignet und können mit einer ärztlichen Verordnung, Formular 56, und der Genehmigung der Krankenkasse oder auf eigene Kosten in Anspruch genommen werden. Anmeldungen erfolgen unter Telefon 06202/6 25 25 oder E-Mail an info@tsg-ketsch.de sowie während der Öffnungszeiten der TSG-Geschäftsstelle donnerstags von 18 bis 20 Uhr. zg