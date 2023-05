Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel CD-Release „Notes from the living room“ präsentieren ihr neues Album in der „KulturKircheKetsch“

Vor rund 100 Gästen rockte die Band „Notes from the living room“ vor der monumentalen Kulisse in der katholischen Kirche Sankt Sebastian. In der „KulturKircheKetsch“ stellen Anna und Matthias „Matze“ Wurm mit ihrer Band ihr neues Album vor.