Ökumene erneut unterm Dach

Ketsch/Brühl. Die Sonne verschwand kurzfristig hinter einigen Regenwolken, was dazu führte, dass die Organisatoren des ökumenischen Gottesdienstes mit dem Titel „Lass die Sonne in dein Herz“ die Veranstaltung vom Pfarrgarten in die St.-Sebastian-Kirche in Ketsch verlegten. „Franz von Assisi hätte das sicher gut gefunden, denn die Natur braucht den Regen“, bekräftigte Pfarrgemeinderatsmitglied Roland Knüppel aus Brühl bei der Begrüßung der rund 30 Gottesdienstbesucher.

„Die Idee, einen ökumenischen Open-Air-Gottesdienst umzusetzen, stammt ursprünglich vom katholischen Pfarrgemeinderat Brühl-Ketsch. Als es pandemiebedingt noch nicht möglich war Präsenzgottesdienste in der Kirche abzuhalten, schien dies eine gute Alternative. Gerne möchten wir dieses Konzept jedoch weiter beibehalten, denn diese Gottesdienste sind immer etwas besonderes“, erklärte Fabian Frank, Pastoralreferent der katholischen Seelsorgeeinheit Brühl-Ketsch vor Beginn der Andacht.

Neue Lieder und viel Rhythmus

Stefanie Uhlig, Diakonin der evangelischen Kirchengemeinde, ergänzte: „Es macht viel Freude, gemeinsam diese Gottesdienste vorzubereiten, und es ist schön, dass es mittlerweile viele ökumenischen Projekte hier in Ketsch und Brühl gibt.“ Gemeinsam mit den katholischen Pfarrgemeinderäten Christine Staib und Roland Knüppel hatte sie den Gottesdienst, in dem der 1181 geborene Franz von Assisi, dessen Leben, seine Texte und Lebensweisheiten in den Mittelpunkt gerückt wurden, vorbereitet. Mit weiteren Pfarrgemeinderäten hatte sie sich außerdem um die genaue Ausgestaltung dieses besonderen Gotteslobes gekümmert.

Der Sonnengesang von Franz von Assisi nahm dabei inhaltlich eine zentrale Rolle ein. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von der seit über 30 Jahren bestehenden Kirchenband „Konfrontation“, die mit neuen geistlichen Liedern für viel Rhythmus sorgte.

Mitgesungen hat die Gemeinde nach monatelangem pandemiebedingtem Verbot kräftig, wenn allerdings immer noch hinter den Masken, die für den Gottesdienst obligatorisch waren. Alle Gottesdienstbesucher durften später ein gedrucktes Exemplar des Sonnengesangs von Assisi und Blütensamen mit nach Hause nehmen.

Bereits zum zweiten Mal fand der ökumenische Gottesdienst statt, doch auch schon bei der Premiere hatte man nicht wie geplant im Freien Gottesdienst feiern können. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass es beim dritten Mal am 15. Juli klappt, wenn wir im Pfarrgarten in Brühl zusammenkommen. Und dann ist vielleicht sogar ein kleiner Umtrunk nach dem Gottesdienst wieder möglich, bei dem man sich austauschen kann“, hoffte Pastoralreferent Frank Fabian perspektivisch mit Blick auf die sich bessernde Corona-Lage.

