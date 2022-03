Özkan Bas ist neuer Vorsitzender des Kraftsportverein 06 Ketsch

Ketsch. Nach elf Jahren als Vorsitzender ging beim Kraftsportverein 06 Ketsch eine Ära zu Ende, denn bei der Generalversammlung gab Markus „Adi“ Herzog (57,) das Zepter an den früheren Aktiven Özkan Bas (32) weiter. Der bisherige Vorsitzende Herzog freute sich über 42 Mitglieder bei der Versammlung im „Goldenen Lamm“ und über eine „harmonische Versammlung mit guten Diskussionen“. Herzogs Dank bei seinem Rechenschaftsbericht galt seinen Vorstandskollegen für eine gute Zusammenarbeit.

„Die Finanzen sind in Ordnung“, berichtete die Kassiererin Elke Lötsch, die gleichfalls ihr Amt aufgab. Sportlich ist man beim KSV zufrieden, wie Herzog berichtete, bleibt Trainer Kai Schuler und die komplette Mannschaft zusammen. Da im vergangenen Jahr keine Versammlung abgehalten werden konnte, war die Zahl der zu ehrenden Vereinsmitglieder groß (siehe Infobox). Auf Vorschlag von Ehrenmitglied und KSV-Förderer Helmut Franger wurde der scheidende Vorsitzende Markus Herzog gleichfalls zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Geehrten Für 50 Jahre Mitgliedschaft (Goldene Ehrennadel): Helmut Keller, Hans Kilian, Roland Schäfer, Dieter Rapp, Johann Stiegler und Helmut Weick. Für 40 Jahre Mitgliedschaft (Goldene Ehrennadel): Ralf Eigner, Georg Kokkinogenis, Christian Stohner, Rüdiger Voit, Rainer Winkler, Jörg Klüskens, Danny Riegler und Wolfgang Lämmer (wurde gleichsam zum Ehrenmitglied ernannt). pw

Harmonisch und jeweils einstimmig wurde die neue Vorstandschaft gewählt, wobei hälftig für ein beziehungsweise zwei Jahre gewählt wurde: Für ein Jahr votierte die Versammlung für Özkan Bas als Vorsitzenden, Noah Sturm als Kassierer, Kai Schuler als Mannschaftsführer, Johann Stiegler und Helmut Franger als Ältestenräte, während aus der bisherigen Führung Markus Herzog als Beisitzer den Mannschaftsführer unterstützen und Elke Lötsch die Kassen prüfen wird. Für zwei Jahre wurden gewählt: stellvertretender Vorsitzender Dirk Schuler, sportlicher Leiter Bernhard List, Schülerleiter Georg Kokkinogenis, Schriftführer Christian von Loefen, zweiter Mannschaftsführer Heiko Dicker, Beisitzer Eckhard Neininger, Kassenprüfer Adam Gruschwitz, Ältestenrat Dieter Jörger und Winfried Weick.

Beim neuen Vorsitzenden Özkan Bas, der als Schüler über den KSV Kirrlach und AV Reilingen zum KSV Ketsch gekommen war, jedoch 2017 verletzungsbedingt seine aktive Laufbahn beenden musste, merkte man in seiner „Einstandsrede“ gegenüber den Mitgliedern seine motivierende Art an, beim KSV einiges zu bewegen. „Unter den ersten drei in der Oberliga ist mit dieser Mannschaft ein Muss“, hofft er auf eine positive Saison. Ein möglicher Aufstieg wäre „mit viel Glück und einer verletzungsfreien Mannschaft durchaus möglich. Die Saison für den KSV Ketsch beginnt am 3. September mit einem Heimkampf gegen die Reserve des Regionalligisten SVG Nieder-Liebersbach.

