Wenn am ersten Oktoberwochenende in der Neurotthalle in Ketsch sozusagen die „Crème de la Crème“ des deutschen Frauenturnens zum Wettkampf antritt, ist dies für die Gemeinde gleichermaßen etwas Besonderes wie auch eine Premiere. Eine solch hochrangige Turnveranstaltung gab es in Ketsch noch nie. Unter anderem werden Elisabeth Seitz, Emma Malewski, Pauline Schäfer-Betz und Sophie Scheder zu

...