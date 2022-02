Olympiareif

Hallo ihr Zweibeiner und liebe Leser,

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

© SCHOLL

„Marley, das war ja eben ein olympiareifer Sprung“, frohlockte mein Herrchen neulich, als ich quasi aus dem Sitz von der einen Ecke des Sofas auf die andere Ecke einen Satz machte. Olympia? Was soll dies denn nun schon wieder sein? Vermutlich schaute ich einen Augenblick zu lange fragend und schon drückte mein Herrchen auf seinem schwarzen Umschaltknochen für die sprechende Bilderkiste im Wohnzimmer herum und erklärte: „Schau Marley, es sind doch gerade Olympische Spiele und da vollbringen Menschen sportliche Höchstleistungen und die besten bekommen dafür eine Medaille.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So, jetzt mal ganz langsam. Was ich in der Flimmerkiste erkennen konnte, war, dass in einer langen Blechdose ohne Räder vier bunte Kugelköpfe saßen und irgendwelche Schlangenlinien fuhren, was mein Herrchen als „Viererbobfahren“ bezeichnete. Höchstleistung – ich muss überlegen. Also wenn ich etwas leiste, also etwas, was nicht grundsätzlich zu meinem Hundegrundrepertoire gehört, dann mache ich dies nur und ausschließlich für ein Leckerli, oder für zwei. Bestimmt nicht für eine Medaille.

Höchstens vielleicht für ein Medaillon, denn ein solches bereitete sich mein Herrchen neulich am Wochenende mit einem Glas Wein in der Hand zu seltsamer Musik ganz konzentriert in der Küche zu. Es roch herrlich und ich bin so lange meinem Herrchen um die Beine geschlichen, bis er schließlich ein Stückchen Medaillon abzweigte und es gekocht und ungewürzt in meinem Futternapf landete, hehe. Und dies noch ganz ohne Höchstleistung meinerseits. Also Medaille – nein, aber Medaillon – her damit.

Aber warum dies nun Olympia heißt und warum sich Menschen einfach nicht so fortbewegen, wie es die Natur vorgesehen hat, nämlich laufend auf zwei Beinen, sondern sich irgendwelche Bretter oder Kufen unterschnallen oder sich gar in Blechdosen setzen, um von oben nach unten zu kommen, das verstehe ich nicht.

Obwohl, ich glaube manche fressen die Medaillen am Ende doch, denn als neulich so eine Siegerehrung in der Flimmerkiste lief – ich hätte schwören können – da hat einer in eine Medaille reingebissen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Euer Marley csc