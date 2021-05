Online-Gespräch zur Elektromobilität

Ketsch. Die Grünen vom Ortsverband laden zu einem öffentlichen Gespräch ein, am Dienstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr – als online Videokonferenz. Interessierte können aber auch per Telefon teilnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Thema dieses Gespräches ist neben den aktuellen Themen und Fragen rund um Ketsch, die Elektromobilität. Dazu wird Nikolaus Eberhardt, Sprecher der Grünen Ketsch, der aber auch selbst als Ingenieur seit mehr als 20 Jahren in der Automobilindustrie und im Bereich der elektrischen Komponenten tätig ist, einen einführenden Vortrag zum Thema halten.

Eingeladen sind Fachleute der Agenda Gruppe „Emobil in Hoggene“ und es wird weitere Erfahrungsberichte geben. Schwerpunkt soll dabei nicht die Technik sein, sondern der alltägliche Umgang mit den neuen Fahrzeugen und die damit verbundenen baulichen und infrastrukturellen Notwendigkeiten, die zu berücksichtigen sind und die das Bild der Gemeinden beeinflussen werden. Interessierte sind eingeladen zuzuhören, mit zu diskutieren oder eigene Erfahrungen einzubringen.

Für eine Teilnahme mit einem normalen Festnetztelefon gibt es folgende Telefonnummer und Pin: 0906/97759239, PIN 3323 8521 47#. Erreichbar sind die Verantwortlichen der Grünen über folgende E-Mail: nick.eberhardt@gruene-ketsch.de. Online-Zugangsdaten gibt’s unter www.gruene-ketsch.de.