Hallo ihr Zweibeiner, liebe Leser,

also, bei uns im Bad steht so eine kleine viereckige Platte und immer wenn mein Herrchen darauf steht, dann runzelt er die Stirn. Neulich sagte es „Marley, wir müssen mehr Sport machen, so geht das nicht weiter mit meinem Gewicht. Aber das geht aktuell nur online!“ Klar, verstehe ich – online – also an der Leine, dachte ich mir und freute mich direkt auf eine zusätzliche Schnupperexpedition durch Ketsch. Aber von wegen! Schaltet mein Herrchen nicht seinen viereckigen Kasten im Wohnzimmer an und rennt auf der Stelle los? Ja geht’s noch? Was soll das denn bringen? So kommt man doch überhaupt nicht vorwärts, und es zudem ziemlich dämlich aussieht, dass bleibt unter uns, liebe Leser.

Ich jedenfalls, oder überhaupt kein Hund dieser Welt würde je auf die Idee kommen, auf der Stelle vor einem viereckigen Kasten zu rennen. Schon gar nicht weil vorher ein viereckiges Brett mit Leuchtanzeige für Bedenken gesorgt hat und es offensichtlich nicht mal ein Leckerli zu holen gibt. Versteh’ einer die Zweibeiner.

Im Kasten selbst hat auch noch so ein komischer andere Zweibeiner rumgehampelt und meinem Herrchen zugerufen, wie toll er das macht. Leckerlis hat er ihm aus dem Kasten aber keine zugeworfen und obwohl ich mich direkt mal eingemischt hab und den Typ kräftig angebellt habe. Vergeblich, der Typ im Kasten hat mich völlig ignoriert. Frechheit. Später war mein Herrchen so kaputt, dass es fast zu müde war, mit mir eine Runde Gassi zu drehen, zumindest ging es echt langsam voran.

Fazit: Ich halte persönlich nichts von Online-Sport – wenn nicht meine Leine und ein langer Spaziergang mit im Spiel ist und wegen dieser viereckigen Platte im Bad: Ihr Zweibeiner solltet mehr Gewicht auf euren Wert legen als zuviel Wert auf euer Gewicht – das war jetzt ganz schön philosophisch für einen Hund, oder?

Euer Marley csc