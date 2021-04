Ketsch. Sehr gut besucht war der erste Online-Vereinsabend des Schachclubs Ketsch. 15 Teilnehmer, überwiegend junge Mitglieder, fanden sich hierzu ein. Es wurde sich ausgetauscht und ein Blitzschach-Turnier, organisiert von Marcel Herm, rundete diesen Abend ab.

Nach sieben Runden hatte Martin Schrepp die Nase vorn. Knapp dahinter konnten sich die punktgleichen Marcel Herm, Yasin Ötztürk und Heinz Sessler platzieren. Die Schachspieler, für die das Spiel im Internet noch ungewöhnlich scheint, konnten als Kiebitze, so nennt man die Zuschauer beim Schach, die Partien verfolgen. Beflügelt durch die problemlose Durchführung des Vereinsabend in dieser Form prüft Vorstand und Spielleiter Heinz Sessler, ob sich einige der ausgefallenen Turniere in diesem Format nachholen lassen.

Am Freitag, 16. April, trifft man sich wieder zu einem Training um 20 Uhr im Internet. Die Schachjugend trainiert um 18 Uhr unter der Leitung von Annette und Florian Schrepp online.