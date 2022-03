Opel GTs als Farbkleckse

Ketsch. Wenn sich die Sonne wieder im Frühling zeigt und die Temperaturen in den Wohlfühlbereich steigen, ist in Ketsch an jedem Sonntagmorgen beim Cafe am Markt einmal mehr das große Brummen der Opel GTs zu vernehmen, teilt der Motorsportclub mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hier treffen sich GT-Fahrer im Umkreis von bis zu 150 Kilometern zum Frühschoppen und Benzinplaudern. Es werden Ausfahrten und Urlaube zusammen geplant und natürlich ist es ein Stück wunderschöne Autohistorie, welche den Passanten in der neu gestalteten Bahnhofsanlage dargeboten wird, heißt es weiter.

Interessierte könnten dort alle Fragen zum Opel GT beispielsweise Organisator Werner Söhnlein gestellt werden – technische Fragen beantworte „Opel-Spezialist“ Peter Bayer gerne. Die Vielfalt an herrlichen Farben, mit welchen die GTs aufwarteten, sei schon ein toller Farbklecks im schwarzgrauen Fahrzeugalltag. Gerne können die Ketscher Bürger die Fahrzeuge in Augenschein nehmen – quasi als Vorgeschmack auf das achte Opel-GT-Treffen in Ketsch, das nun nach zweijähriger Pause wieder im Bruch beim Clubhaus des MSC am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli, stattfinden wird. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2